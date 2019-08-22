التعليم العالى: تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفى طه أحمد القوصى رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام.

جدير بالذكر أن الدكتور القوصى، أشرف على إطلاق أول قمر صناعى لمصر 2007، وشارك فى وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصرى، وكذا مشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة، التى تم التخطيط المبدئى لها لتحتوى على كل الأنشطة الفضائية بمصر.