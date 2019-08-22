سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 01:34 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالى: تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:27 م
التعليم العالى: تعيين محمد القوصى رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى، صدور قرار جمهورى رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفى طه أحمد القوصى رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام.
 
جدير بالذكر أن  الدكتور القوصى، أشرف على إطلاق أول قمر صناعى لمصر 2007، وشارك فى وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصرى، وكذا مشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة، التى تم التخطيط المبدئى لها لتحتوى على كل الأنشطة الفضائية بمصر.
 
 
 

 


التعليم العالى

وكالة الفضاء المصرية

البحث العلمى

قمر صناعى مصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مكتب التنسيق يعلن نتائج تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.. قبول 75169 طالبا بنسبة 86.72 ٪ من المتقدمين.. التعليم العالى: انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة السبت المقبل بحد أدنى 50 %

الخميس، 22 أغسطس 2019 01:00 م

التعليم العالى: انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق السبت المقبل بحد أدنى 50%

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:28 ص

التعليم العالى تقدم منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم فى كرة اليد

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:25 ص

التعليم العالى: قبول تحويلات تقليل اغتراب لـ 75169 طالب بنسبة 86.72 %

الخميس، 22 أغسطس 2019 10:20 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف من إنتاجه منذ عامين

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف من إنتاجه منذ عامين

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

بعد ألمانيا.. ناشئو الطائرة يهزمون الأرجنتين 3/1 فى بطولة العالم بتونس

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 5 سبتمبر موعداً لنهائى كأس مصر

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

انطلاق مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بدمياط

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

أول سيدة تتولى منصب متحدث إعلامى بالسعودية.. تعرف على ابتسام حسن الشهري

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤكدون سهولة التاريخ وصعوبة الفيزياء

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

لطلاب التنسيق.. رابط الحصول على نتيجة "تقليل الاغتراب" برقم الجلوس

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

شاهد فى دقيقة.. أغلى 10 صفقات إعارة فى تاريخ كرة القدم

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

ضبط 236 قطعة سلاح بينها "أربى جى" و"جرينوف" في مداهمات أمنية

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

زبدية وعويس وفونس.. والفص أحلاهم.. حصاد الكنز الأخضر فى حقول المانجا

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة توافر السلع والخدمات للمواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة