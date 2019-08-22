سوبر كورة
Ads
الخميس، 22 أغسطس 2019 06:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التحريات: عامل العمرانية شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:00 ص
التحريات: عامل العمرانية شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية انتحار - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى الدافع وراء انتحار عامل شنقا بالعمرانية، وهو إصابته بأزمة نفسية.

وكشفت التحريات أن أصدقاء العامل، بحثوا عنه عقب اختفائه وانقطاع الاتصال به، توجهوا إلى والدته التى أكدت عدم علمها بمكان تواجده، فواصل أصدقائه البحث عنه، حتى عثروا عليه مشنوقا أعلى سطح العقار الذى يقيم فيه.

وتبين من معاينة الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية، أن العامل استخدم برميلين للوقوف عليهما، وعلق رقبته بحبل موصول بلوح خشبي، وشنق نفسه

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بعقار فى منطقة العمرانية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عامل، وأفادت تحريات رجال المباحث، التى أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، انتحاره شنقا لمروره بأزمة نفسية.

حرر العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية محضرا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


انتحار بالعمرانية

انتحار عامل

أزمة نفسية

قسم العمرانية

تحريات

قضايا انتحار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

68 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانى الفيزياء والتاريخ دور ثان

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أقوال الشهود بـ"خلية جبهة النصرة" الإرهابية

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

توفير مظلة تأمينية شاملة للمصريين بالخارج.. أبرز برامج "الهجرة" للعام الجارى

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

كيف تعامل قانون المرور الجديد مع مخالفة التدخين داخل مركبات النقل الجماعى؟

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

محافظة القاهرة: انتهاء إزالة عشش ترعة الطوارئ ورفع مخلفات من مسار المحور

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

س و ج.. تعرف على شروط الحصول على قروض من جهاز تشغيل الخريجين

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

تخصيص 39% من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء لمشروعات البنية التحتية

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

4 حالات يكون فيها التحكيم دوليًا أثناء نظر النزاعات الاستثمارية.. تعرف عليها

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

التموين تبحث اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

100 مليون صحة تحذر من التدخين السلبى على الأطفال: يصيبهم بالربو

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

الصدفة تقود فتاة للعثور على ماسة 4 قراريط.. اعرف القصة

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

خفض الاستيراد والدعوة للاستثمار.. اعرف تفاصيل تغلب مصر على آثار الحرب التجارية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة