التحريات: عامل العمرانية شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى الدافع وراء انتحار عامل شنقا بالعمرانية، وهو إصابته بأزمة نفسية.

وكشفت التحريات أن أصدقاء العامل، بحثوا عنه عقب اختفائه وانقطاع الاتصال به، توجهوا إلى والدته التى أكدت عدم علمها بمكان تواجده، فواصل أصدقائه البحث عنه، حتى عثروا عليه مشنوقا أعلى سطح العقار الذى يقيم فيه.

وتبين من معاينة الرائد أحمد عبد العزيز ومحمد طامو خبيرى الأدلة الجنائية، أن العامل استخدم برميلين للوقوف عليهما، وعلق رقبته بحبل موصول بلوح خشبي، وشنق نفسه

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بعقار فى منطقة العمرانية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة عامل، وأفادت تحريات رجال المباحث، التى أشرف عليها العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، انتحاره شنقا لمروره بأزمة نفسية.

حرر العقيد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية محضرا بالواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق.