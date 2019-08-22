البريطانيون تركوا سلع طلبوها عبر الإنترنت بقيمة 228 مليون استرلينى

كتب : أحمد علوى

كشف تقرير حديث أن المتسوقين البريطانيين تركوا ما قيمته نحو 228 مليون جنيه إسترلينى من المنتجات غير المحصلة فى مواقع الالكترونية فى العام الماضى، بسبب قوائم الانتظار الطويلة ونقاط التجميع التى تعانى من نقص الموظفين.

وبحسب صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، فإن أكثر من 70 فى المئة من البريطانيين يتسوقون عبر الانترنت، حيث يطلبون المنتجات عبر الإنترنت ويجمعونها فى فرع محلى أو موقع متفق عليه مسبقا.

ووجد التقرير أن 15 فى المئة من المتسوقين يهملون جمع منتجاتهم، فيما قال البعض إنهم يفضلون انتظار استرداد الأموال وإعادة ترتيب سلعهم فى المنزل ، مشيرا الى أن ربع المستهلكين اعتبروا أن أوقات الانتظار فى نقاط التجميع للسلع التى طلبوها من الانترنت طويلة جدا، وأنهم بحاجة إلى مزيد من الموظفين لمساعدتهم وتسهيل الأمر عليهم.