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البحث عن المتهم الثانى في مقتل وإصابة 3 أشخاص بالجيزة

الخميس، 22 أغسطس 2019 06:28 م
البحث عن المتهم الثانى في مقتل وإصابة 3 أشخاص بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لضبط المتهم الثاني، في واقعة مقتل شخص وإصابةآخرين، بسبب التنافس على " النقوط " خلال حفل زفاف،بعد أن ثبت تورطه في الاعتداء على المجني عليهم ، وحددت مديريةأمن الجيزة، الأماكن التي يتردد عليها المتهم، وهو ابن عم صاحب المقهى، المتهم الرئيسي في الحادث، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه.

وقررت النيابة حبس المتهم المضبوط على ذمة التحقيق، حيث كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة أن  المتهم المضبوط، صاحب المقهى، تنافس مع أحد المجني عليهم على "النقوط " خلال حضورهما حفل زفاف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تدخل خلالها عدد من الحاضرين بالحفل، لفض الخلاف.

وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المجني عليهم توجهوا لمقهى المجني عليه في اليوم التالي لحفل الزفاف، للتشاجر معه، إلا أنه أشهر سلاحا ناريا، وأطلق النار تجاههم، مما أسفر عن مقتل أحدهم، وإصابة الآخرين تم تم نقلهم إلى المستشفى في حالة حرجة.

كان قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد إطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية، مما أسفر عن سقوط قتيل ومصابين ، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات الرائد مصطفى كمال،  رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة،  إلى أن صاحب مقهى أشهر سلاحا ناريا، وأطلق عدة أعيرة مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص، وإصابة اثنين آخرين بطلقات نارية، تم نقلهما في حالة حرجة إلى المستشفى،بسبب التنافس على " النقوط " خلال حضورهما حفل زفاف.

وأفادت تحريات رجال المباحث أن المتهم فور ارتكابه الجريمة فر هاربا،بإعداد كمين للمتهم، تمكن الرائدان هشام فتحي وعمر مبارك، من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وجاري إعداد الأكمنة للقبض عليه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


جريمة قتل

مشاجرة

أمن الجيزة

مشاجرة بحفل زفاف

اتهام صاحب مقهى بالقتل

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