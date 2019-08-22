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الاستئناف: تعديل مقار انعقاد 35 دائرة جنائية بالمحكمة للتيسير على المتقاضين

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:19 م
الاستئناف: تعديل مقار انعقاد 35 دائرة جنائية بالمحكمة للتيسير على المتقاضين المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة
كتبت هدى أبو بكر

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وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، على قرار المستشار بدرى عبد الفتاح بدرى رئيس محكمة استئناف القاهرة بتعديل مقار انعقاد خمسة وثلاثون دائرة جنائية بمحكمة استئناف القاهرة، بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل.

تضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر أرقام 3 و 9 و 14 و 16 و 20 و 25 و 22 المنعقدة بشمال القاهرة و14 و23 المنعقدتين بمحكمة عابدين الجزئية و29 جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة زينهم الابتدائية و 31 شمال القاهرة المنعقدة بمأمورية استئناف طرة إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بالتجمع الخامس .

كما تضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدائرتين 17 جيزة و30 جيزة من مقرها الحالى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم إلى مقر محكمة السادس من أكتوبر الابتدائية بشارع ربيع الجيزي.

ونص القرار على نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 4 و10 و 17 و 19 شمال القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و7 و 21 و25 و 26 جنوب القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و 24 و 28 و 29 شمال القاهرة المنعقدة بمقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم إلى مقر محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية .

وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 8 و27 و28 جيزة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية و 22 و23 و25 جيزة المنعقدة بأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس و 3 و 24 جيزة المنعقدة بمقر محكمة عابدين الجزئية إلى مقر محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم .

ونص القرار على نقل مقار انعقاد جلسات الدوائر 3 و 18 جنوب القاهرة المنعقدتين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم و 13 جنوب القاهرة المنعقدة بمأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس إلى مقر محكمة عابدين الجزئية .

 


المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل

محكمة استئناف القاهرة

وزير العدل

تعديل مقار انعقاد ٣٥ دائرة جنائية

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