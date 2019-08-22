اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، مدير عام الصحة العالمية للرئيس عبد الفتاح السيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية.





مدير عام الصحة العالمية للسيسى: "100 مليون صحة" أكبر حملة فى تاريخ البشرية





التعليم العالى: انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق السبت المقبل بحد أدنى 50%





جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من سبائك الذهب





البنك المركزى ينفى طرح عملات نقدية فئة 500 و1000جنيه





سعر الذهب اليوم الخميس 22-8-2019 فى مصر





لجنة وزارية برئاسة مصطفى مدبولى لوضع استراتيجية لتطوير المنظومة الإدارية

الحكومة: إنتاج حقل ظهر الآن يمثل 8 أضعاف إنتاجه منذ عامين





التخطيط: زيادة الاستثمارات بسيناء لـ5.2 مليار جنيه خلال 2020 بارتفاع 75%





الأرصاد: غدا طقس حار رطب بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة





اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقرر تطبيق تقنية الـ"VAR" فى الدورى