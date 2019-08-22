إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

كتبت ـ بسنت جميل

فى شهر يوليو الماضى، باعت المزادات العالمية فى لندن، العديد من قطع الآثار المصرية بأرقام قياسية:

دار كريستيز

عنوان المزاد: أنتيكات

مكان بيع المزاد: لندن

توقيت البيع: يوم 3 يوليو

وصل إجمالى ثمن بيع القطع الأثرية: 3,183,875 جنيه إسترلينى

من أشهر القطع المباعة: تمثال لرأس توت عنخ آمون

دار سوثبى

عنوان المزاد: النحت القديم والأعمال الفنية

مكان بيع المزاد: لندن

ومن أغلى القطع المباعة: تمثال لجسد رجل فرعونى

دار بونهامز

عنوان المزاد: أنتيكات

مكان بيع المزاد: لندن

توقيت بيع: 3 يوليو

إجمالى مبلغ القطع الأثرية المعروضة للبيع: 807,062 ألف جنيه إسترلينى

من أشهر القطع المباعة: قطعة من الحجر الجيرى المصرى