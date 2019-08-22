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إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

الخميس، 22 أغسطس 2019 05:05 م
إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج تمثال لرأس توت عنخ آمون
كتبت ـ بسنت جميل

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فى شهر يوليو الماضى، باعت المزادات العالمية فى لندن، العديد من قطع الآثار المصرية بأرقام قياسية:

دار كريستيز

عنوان المزاد:  أنتيكات

مكان بيع المزاد: لندن

توقيت البيع: يوم 3 يوليو

وصل إجمالى ثمن بيع القطع الأثرية: 3,183,875 جنيه إسترلينى

 من أشهر القطع المباعة: تمثال لرأس توت عنخ آمون

دار سوثبى

 عنوان المزاد: النحت القديم والأعمال الفنية

 مكان بيع المزاد: لندن

ومن أغلى القطع المباعة: تمثال لجسد رجل فرعونى

 

دار بونهامز

عنوان المزاد: أنتيكات

مكان بيع المزاد: لندن

توقيت بيع: 3 يوليو

إجمالى مبلغ القطع الأثرية المعروضة للبيع: 807,062 ألف جنيه إسترلينى

من أشهر القطع المباعة: قطعة من الحجر الجيرى المصرى


الاثار المصرية

بيع الاثار المصرية

سرقة الاثار المصرية

اليوم السابع بلس

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