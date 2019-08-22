إنفو جراف.. تعرف على القطع الأثرية المصرية المباعة فى الخارج

فى شهر يوليو الماضى، باعت المزادات العالمية فى لندن، العديد من قطع الآثار المصرية بأرقام قياسية:
دار كريستيز
عنوان المزاد: أنتيكات
مكان بيع المزاد: لندن
توقيت البيع: يوم 3 يوليو
وصل إجمالى ثمن بيع القطع الأثرية: 3,183,875 جنيه إسترلينى
من أشهر القطع المباعة: تمثال لرأس توت عنخ آمون
دار سوثبى
عنوان المزاد: النحت القديم والأعمال الفنية
مكان بيع المزاد: لندن
ومن أغلى القطع المباعة: تمثال لجسد رجل فرعونى
دار بونهامز
عنوان المزاد: أنتيكات
مكان بيع المزاد: لندن
توقيت بيع: 3 يوليو
إجمالى مبلغ القطع الأثرية المعروضة للبيع: 807,062 ألف جنيه إسترلينى
من أشهر القطع المباعة: قطعة من الحجر الجيرى المصرى
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