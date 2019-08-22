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إزالة 4 عقارات مخالفة و اشغالات طريق وسط الإسكندرية

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:05 ص
إزالة 4 عقارات مخالفة و اشغالات طريق وسط الإسكندرية عقار مخالف - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى وسط الاسكندرية عن إزالة 4 عقارات مخالفة و ذلك وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بحصر وتفعيل قرارات الإزالة، و تحت إشراف العميد  فادي وديع رئيس حي وسط

وكانت حملة مكبرة  لتنفيذ قرارات الإزالة  الصادرة  قامت بإزالة ٤ عقارات بمحرم بك، بمشاركة حكمدار وسط، ومأمور قسم محرم بك ،وضباط المباحث والقول الأمني التابع للقسم. 

وتم خلال الحملة تسليم مقاول الإزالة التابع للحي، لتنفيذ قرارات الازالة الصادرة للعقار ات العقار الكائن بـ49 شارع الرصافة مع المأمون ،  العقار الكائن بـ4 شارع ابن سعد من زين العابدين ،  العقار الكائن  بـ12 شارع الشرباتي بالرصافة ،  العقار الكائن بـ6 شارع هند ناصية حارة هند.

من جهه أخرى شن حى وسط  حملة مسائية  مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات بشوارع :صفيه زغلول ،سعد زغلول ،الشهداء، الغرفه التجارية، والميناء الشرقية.

و ذلك وفقا لتوجيهات العميد  فادي وديع رئيس حي وسط، واستمرارا  للجهود المبذولة للتصدى لظاهرة الاشغالات والتعديات.

حيث قامت اليوم حملة مسائية مكبرة ، توجهت لشوارع : صفية زغلول،  سعد زغلول ،الشهداء، الغرفة التجارية، والميناء الشرقية.

وتم خلال الحملة إزالة كافة الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها، فى إطار إعادة  الانضباط للشوارع ، وفرض القانون.

 


الاسكندرية

البناء المخالف

حى وسط

ازالة الاشغالات

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