أحدث 4 تخصصات طبية ظهرت مؤخراً.. منها الطب عن بعد

كتبت فاطمة خليل

شهد الطب ظهور تخصصات جديدة على مدار الخمسين عاماً الماضية، ومع تقدم الاكتشافات العلمية وتقديم الرعاية الطبية أصبحت التشخيصات والعلاجات أكثر تعقيدًا، لذا أصبحت الحاجة إلى تخصصات جديدة بفعل التطور، فى هذا التقرير نتعرف على أحدث التخصصات الطبية التى ظهرت فى السنوات الأخيرة، وذلك وفقاً لموقع aamc الأمريكى.



الطب

تخصص طب المناعة السرطانى



يعد تسخير الجهاز المناعي لمحاربة الأورام الخبيثة مجالًا جديداً من الطب يخلق فرصًا كبيرة للأطباء الجدد.

طب المناعة السرطانى هو فرع من فروع طب المناعة، ويدرس هذا التخصص التفاعل بين جهاز المناعة والخلايا السرطانية وتجرى أبحاث لاكتشاف السرطانات التى تظهر بسبب الجهاز المناعى واكتشاف علاج متطور لها أو يؤخر تطور المرض، كما يهتم أيضاً بتقوية المناعة ضد الإصابة بأمراض السرطان.

تخصص طب "نمط الحياة"



ترتبط حوالي 80 ٪ من تكاليف الرعاية الصحية بالأمراض المزمنة، و 80 ٪ من الأمراض المزمنة ترتبط باختيارات نمط الحياة غير الصحية مثل: عدم ممارسة الرياضة أو عدم تناول طعام صحى، لذا بدأ يظهر "أخصائيو نمط الحياة".

يهتم هذا التخصص بجميع الأشياء التى يتناولها المريض وممارسة التمارين الرياضية والنوم ومستويات التوتر والقدرة على التواصل مع الآخرين ويعالج كل جانب من جوانب حياة الشخص.

بدأ المجلس الأمريكي لطب نمط الحياة تقديم شهادة في طب نمط الحياة في أكتوبر 2017 ، وحتى الآن تلقى 300 طبيب ذلك.

تخصص الطب السريرى أو الإكلينيكى



يعمل الطبيب فى هذا التخصص على جمع وتحليل المعلومات الصحية للمرضى وتطبيق تلك الأفكار لتحسين الصحة العامة، حيث أنه يقوم بتشخيص وعلاجِ المرضى وجمع معلوماتهم الطبية فى نفس الوقت للاستفادة بها.

يهتم هذا النوع من التخصصات الطبية بتشخيص المرض من خلال تحليل سوائل الجسم والأنسجة والدم والبول.

ويتقدم الطبيب السريري إلى امتحانات شاملة لكي يحصل على ترخيص، ففى الولايات المتحدة الأمريكية يحتاج الأطباء إلى الحصول على شهادة البورد في المعلوماتية السريرية من خلال امتحان يقدمه المجلس الأمريكي للطب الوقائي والمجلس الأمريكي لعلم الأمراض.

العلاج عن بعد



تخصص طبى جديد بدأ يظهر فى العالم، حيث ارتفع سوق الرعاية الطبية عن بعد بنسبة 30% منذ بداية ظهوره عام 2017 ويتوقع أن يستمر فى تحقيق نجاحاً خلال السنوات القادمة.

ويشمل خدمات تقديم الاستشارات الطبية عن بعد والخدمات الطبية من خلال التليفون، حيث يقدم هذه الخدمة الأطباء والصيادلة.

وهذا النوع من الطب بدأ يظهر مؤخراً فى مصر، حيث بدأت تظهر المواقع المتخصصة فى تقديم العلاج عن بعد من خلال الحجز بالبريد الإلكترونى والدفع أيضاً من خلال بطاقات الائتمان عبر الإنترنت.