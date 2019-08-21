6 أهداف لقانون المشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة.. أبرزها دعم الشباب

كتب محمد مجدى السيسى

يستعرض "اليوم السابع" 6 أهداف لمشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشته فى دور الانعقاد المقبل، وذلك على النحو التالى :

1. وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لمشروعات الشباب من خلال التخصيص المؤقت.

2. تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

3. تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

4. تنظيم حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.

5. تنظيم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6. وضع عدد من العوامل التى ستساعد بدورها على دمج القطاع غير الرسمى بالقطاع الرسمى.