وزيرة فرنسية: سيتم مشاورة المواطنين خلال حل مشكلة المعاشات التقاعدية

أكدت وزيرة الصحة الفرنسية، أجنيس بوزين، اليوم الأربعاء ، 21 أغسطس أنه سيتم تنظيم برنامج لـ"استشارة المواطن" حول مسألة إصلاح المعاشات التقاعدية قبل وضع أى مشروع لقانون يخص هذا الشأن، وقالت "المنظمة ليست جاهزة بعد"، ولكن جميع التفاصيل ستكون معروفة "ربما خلال أسبوع".

ووفقاً لقناة بى اف ام تى فى الفرنسية، فإن قبل هذا التشاور، سيستقبل رئيس الوزراء الشركاء الاجتماعيين، وسيتلقى إدوار فيليب جميع النقابات يومي 5 و 6 سبتمبر، مع جان بول ديليفوى "المفوض السامي لإصلاح المعاشات"، وأجنيس بوزين، لمناقشة أبرز التوصيات.

وفقًا للوزيرة، ويمكن أن يتم النقاش "فى قاعات البلديات، عبر الجمعيات، عبر النقابات".