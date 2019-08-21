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وزيرة فرنسية: سيتم مشاورة المواطنين خلال حل مشكلة المعاشات التقاعدية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:11 م
وزيرة فرنسية: سيتم مشاورة المواطنين خلال حل مشكلة المعاشات التقاعدية رئيس الوزراء الفرنسى
كتب: أحمد علوى

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أكدت وزيرة الصحة الفرنسية، أجنيس بوزين، اليوم الأربعاء ، 21 أغسطس أنه سيتم تنظيم برنامج لـ"استشارة المواطن" حول مسألة إصلاح المعاشات التقاعدية قبل وضع أى مشروع لقانون يخص هذا الشأن، وقالت "المنظمة ليست جاهزة بعد"، ولكن جميع التفاصيل ستكون معروفة "ربما خلال أسبوع".

 


فرنسا

الاصلاحات فى فرنسا

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