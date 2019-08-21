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هروب المتهمان بقتل مقاول بالجيزة إلى منطقة جبلية بقنا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:00 ص
هروب المتهمان بقتل مقاول بالجيزة إلى منطقة جبلية بقنا قتل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تواصل الإدارة العامة لمباحث الجيزة جهودها للقبض على المتهمين بقتل مقاول أمام جامعة القاهرة، بسبب خصومة ثأرية بين الضحية والمتهمين. 

وذكر مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، أن المتهمان فور ارتكاب الجريمة ولاذا بالفرار إلى القرية التى يقيمان بها بمحافظة قنا، حيث فرا إلى منطقة جبلية للهروب من قبضة الأمن. 
وأضاف المصدر أنه تم التنسيق مع مديرية أمن قنا لضبط مرتكبي الجريمة، وجاري تكثيف التحريات، وإعداد الأكمنة للقبض عليهما.
وقال المصدر أن كاميرات المراقبة رصدت المتهمين أثناء ارتكابهما الجريمة، حيث تتبعا المجني عليه، أثناء استقلاله سيارته، وأطلقا النار عليه، أمام جامعة القاهرة، دائرة قسم شرطة الجيزة. 
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتي المجني عليه والمتهمين، سقط إثرها عدد من الضحايا، الدافع وراء ارتكاب الجريمة.

 

 


جريمة قتل

خلافات ثأرية

خصومة ثأرية بالجيزة

جامعة القاهرة

قسم الجيزه

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