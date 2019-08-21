سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:43 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب المعلمين: دفعة المعاشات وصلت لـ135 مليون جنيه.. ونعانى نقص الموارد

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:00 ص
نقيب المعلمين: دفعة المعاشات وصلت لـ135 مليون جنيه.. ونعانى نقص الموارد خلف الزناتى نقيب المعلمين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن إجمالى المبالغ المستحقة لصرف دفعة معاشات يوليو الماضى، للأعضاء والورثة، بلغت 135 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة مازالت قادرة على صرف المعاشات كل ثلاثة أشهر، رغم عدم وجود موارد مالية تكفى لتغطيتها.
 
وأوضح الزناتى، فى تصريحات لـ " اليوم السابع " ، أن النقابة تمكنت من تغطية مستحقات الورثة فى الدفعة الماضية، رغم تأخرها، بعد تسلمها نسبتها من مكافأة امتحانات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الرصيد المتبقي من تلك المكافأة لم يعد كافى لتغطية دفعة معاشات جديدة ، مشيرا الى  أن النقابة تبذل قصارى جهدها لتوفير المبالغ المالية فى كل دفعة، لاستمرار صرف المعاشات.
 
 

نقابة المعلمين

معاشات المعلمين

صرف معاشات المعلمين

مكافاة الثانوية العامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقابة المعلمين تبدأ صرف معاشات شهر يوليو للورثة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 10:23 ص

نقابة معلمين بنى سويف تناقش مشروع استكمال الأبراج والإعانات الصحية

الإثنين، 19 أغسطس 2019 05:16 م

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة فور اكتمال المبالغ المستحقة

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 07:00 ص

نقابة المعلمين تنعى أسر ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابى

الإثنين، 05 أغسطس 2019 05:54 م

نقابة المعلمين بأسيوط تطالب بتخصيص أرض لإقامة نادى لأعضائها بالمحافظة

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 04:53 م

صور.. نادى نقابة المعلمين ينظم الاختبارات النهائية لرياضة "الكيك بوكس"

الأحد، 28 يوليه 2019 03:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة