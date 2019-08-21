نقيب المعلمين: دفعة المعاشات وصلت لـ135 مليون جنيه.. ونعانى نقص الموارد

كتبت آية دعبس

قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن إجمالى المبالغ المستحقة لصرف دفعة معاشات يوليو الماضى، للأعضاء والورثة، بلغت 135 مليون جنيه، مشيرا إلى أن النقابة مازالت قادرة على صرف المعاشات كل ثلاثة أشهر، رغم عدم وجود موارد مالية تكفى لتغطيتها.

وأوضح الزناتى، فى تصريحات لـ " اليوم السابع " ، أن النقابة تمكنت من تغطية مستحقات الورثة فى الدفعة الماضية، رغم تأخرها، بعد تسلمها نسبتها من مكافأة امتحانات الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم، مؤكدا أن الرصيد المتبقي من تلك المكافأة لم يعد كافى لتغطية دفعة معاشات جديدة ، مشيرا الى أن النقابة تبذل قصارى جهدها لتوفير المبالغ المالية فى كل دفعة، لاستمرار صرف المعاشات.