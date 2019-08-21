موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان البترول ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وزارة البترول تعلن ارتفاع إنتاج حقل ظهر لـ2.7 مليار قدم مكعب يومياً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ ووضع الخط البحرى الثانى بقطر 30 بوصة وطول 215 كم وادخاله الخدمة في منتصف أغسطس الحالي والذى يربط آبار الجزء الجنوبى من حقل ظهر على الإنتاج، ليصل بذلك عدد الآبار المنتجة حالياً إلى 12 بئراً، مشيرة إلى أن الإنتاج الحالي لحقل ظهريمثل 8 أضعاف الإنتاج خلال حوالى عامين منذ بدء باكورة انتاج الحقل في ديسمبر 2017.

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

التموين تعلن غلق موسم توريد القمح المحلى للعام الحالى

نشرت الجريدة الرسمية قرار لوزارة التموين والتجارة الداخلية بإنهاء موسم توريد القمح المحلى منذ منتصف الشهر الماضى فى كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية ،وأن يتم سحب الأقماح المحلية للطحن طبقا لنسب الخلط المقررة من لجنة برامج القمح.

"الأعلى للإعلام" يختار اليوم الأمين العام الجديد للمجلس بعد القبض على أحمد سليم

يعقد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماع طارئا اليوم الأربعاء ، بأعضاء المجلس وذلك لبحث تداعيات القبض على أحمد سليم الأمين العام السابق، وبحث اختيار أمين عام جديد للمجلس.

وفاة الأميرة دينا الزوجة الأولى لعاهل الأردن الراحل الملك حسين

أعلن الديوان الملكي الأردني، في بيان الأربعاء وفاة الأميرة دينا عبد الحميد، أولى زوجات الملك الراحل حسين بن طلال ووالدة ابنته الأميرة عالية.

إحباط تهريب 40 كيلو من مخدر القات عبر المطار داخل طردى بريد

أحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب 40 كيلو جراما من مخدر القات داخل طردى بريد بالمطار، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة ورصد ومتابعة الوسائل المستحدثة التى يلجأ إليها العناصر الإجرامية النشطة فى هذا المجال.

أعمال إنشاء محور ترعة الزمر لتخفيف حركة السيارات عن الدائرى والمحور

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة والمحافظة، على أعمال إنشاء محور ترعة الزمر منعًا للزحام، لتنظيم حركة المرور وتخفيف الضغط عن الطريق الدائرى ومحور المريوطية و26 يوليو، وصفط اللبن وشارع البحر الأعظم والربط مع محطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج، وسط انتشار الخدمات المرورية لمنع الزحام بالطرق.

حبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى قضية رشوة.

القوات البحرية المصرية والصينية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بالبحر المتوسط

فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة، نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والصينية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية المدمرة الصينية ( XIAN-153 ) عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.

الفريق أول عبد الفتاح البرهان يؤدى اليمين رئيسا لمجلس السيادة فى السودان

أدى الفريق أول عبد الفتاح البرهان اليمين اليوم الأربعاء، رئيسا لمجلس السيادة الذى تشكل حديثا فى السودان، وذلك أمام رئيسة القضاء.

بعثة حج التضامن: تفويج أكثر من 5000 حاج حتى الآن

تستمر رحلات عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن بانتظام ووسط تيسيرات لسرعة إنهاء الإجراءات، وصرح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، بأنه منذ بدء عمليات التفويج فى السابع عشر من أغسطس وحتى اليوم الأربعاء، بلغ عدد ضيوف الرحمن الذين تم تفويجهم عائدين بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد إتمام نعمته عليهم بالحج قد بلغ 5233 حاجا، وأن إجمالى الحجيج الآن بالأراضى المقدسة 7095 حاجا، منهم 4649 بمكة المكرمة و2446 حاجا بالمدينة المنورة لزيارة مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وجبل أحد وغيرها من المزارات الشريفة.