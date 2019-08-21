سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 19 شخصا ونزوح أكثر من 2000 آخرين بسبب قتال فى ميانمار

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:16 م
مقتل 19 شخصا ونزوح أكثر من 2000 آخرين بسبب قتال فى ميانمار الوضع فى ميانمار - صورة أرشيفية
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مسئولون فى حكومة ميانمار اليوم الأربعاء، إن أكثر من 2000 شخص فروا من ديارهم وقُتل 19 منذ اندلع قتال بين قوات الحكومة ومسلحين من أقليات عرقية في شمال البلاد الأسبوع الماضي.

ويمثل تصعيد الأعمال القتالية في شمال ميانمار الممزق انتكاسة أخرى لمحاولة الزعيمة أونج سان سو كي إحلال السلام وسط انتقال متعثر من الحكم العسكري.

وقال عمال الإغاثة إن النازحين بسبب القتال الأخير يحتمون بالأديرة المحيطة ببلدة لاشيو في شمال ولاية شان ويعتمدون على جماعات الإغاثة والحكومة للحصول على احتياجاتهم.

وقال سوي ناينج مدير إدارة الكوارث في ولاية شان لرويترز "نحن نوفر مواد الإغاثة الأساسية وكذلك النقود للنازحين في المخيمات وللجرحى وكذلك لأفراد عائلات القتلى".

وتصاعد التوتر في المنطقة منذ يوم الخميس حينما شن تحالف من جماعات مسلحة مناوئة للحكومة يعرف باسم التحالف الشمالي هجمات من بينها هجوم على كلية عسكرية مرموقة أودى بحياة أكثر من 12 شخصا معظمهم من أفراد الأمن.

 


ميانمار

جماعات مسلحة

بلدة لاشيو

السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة