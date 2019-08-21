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كيف تفهم قانون الحكومة لتنمية المشروعات.. إقرأ نص المذكرة الإيضاحية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:45 م
كيف تفهم قانون الحكومة لتنمية المشروعات.. إقرأ نص المذكرة الإيضاحية مجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

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ينشر "اليوم السابع" نص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لمناقشته فى جلسات دور الانعقاد المقبل.

 

يأتى مشروع القانون فى تسعة أبواب عبر 109 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، وتنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيداء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.


البرلمان

وزارة العدل

قانون المشروعات

مجلس الدوله

مشروعات الشباب

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