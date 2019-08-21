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غدا ..ختام معسكر تأهيل الشباب حول تنمية العمل التطوعى بالاسكندرية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:00 ص
غدا ..ختام معسكر تأهيل الشباب حول تنمية العمل التطوعى بالاسكندرية معسكر الشباب لمكافحة الإدمان
كتب مدحت وهبة

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يختتم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى غدا الخميس ، معسكرا تدريبيا لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب بكل المحافظات، تحت شعار "قوتنا فى شبابنا" حول تنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات ، فى إطار اليوم العالمى للشباب، حيث يستمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندرية ، ومن المقر أن تشهد وزيرة التضامن الجلسة الختامية للمعسكر غدا.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت أن المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية فى مجال خفض الطلب على المخدرات، حيث سيتم إعداد مجموعة من القيادات الشابة الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة، وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الأذهان عن طبيعة مرض الإدمان، وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023، فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره.

 


التضامن

صندوق مكافحة الادمان

معسكر للشباب تاهيل الشباب

تنمية الشباب للتطوع

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