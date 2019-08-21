غدا.. ختام فعاليات المعسكر التدريبى لتنمية العمل التطوعى ومكافحة المخدرات

كتب مدحت وهبة

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الخميس ختام فاعليات المعسكر التدريبى لإعداد وتأهيل القيادات التطوعية من الشباب لدى صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى، بكل المحافظات، فى إطار اليوم العالمى للشباب حيث استمر المعسكر على مدار 4 أيام بمحافظة الإسكندريةّ فى الفترة من 19 إلى 22 أغسطس.

وصرحت الوزيرة أن المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب الإيجابية وإعداد برامج تدريبية تؤهلهم كقيادات للعمل التطوعى، كما يهدف المعسكر إلى زيادة قدرات الشباب المعرفية والمهارية في مجال خفض الطلب على المخدرات، ﻭانه يتم إعداد مجموعة من القيادات الشابه الذين تم اختيارهم كقيادات فى العمل التطوعى بالمحافظات المختلفة وتنفيذ مبادرات ميدانية للتواصل المباشر مع الجمهور وتعريفهم بالصندوق وخدماته الوقائية والعلاجية والرد على الاستفسارات التى تدور فى الآذهان عن طبيعة مرض الإدمان وإمكانية العلاج من خلال الخط الساخن 16023 وذلك فى ظل حرص واهتمام القيادة السياسة بالشباب ودعمهم باعتبارهم مستقبل مصر وحاضره.

وأضافت " أنه يتم تدريب الشباب أيضا على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابى والتواصل، وكيفية تواصل الشباب مع أقرانهم لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه إلى الخط الساخن لتلقي العلاج بالمجان وفي سرية تامة خاصة بعد وصول عدد المتطوعين من الشباب لدى صندوق مكافحة الإدمان إلى ما يقرب من 28 ألف شاب وفتاة.

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم تدريب القيادات من الشباب على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، ويتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق فى الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فاعليات وأنشطة الصندوق.

كما يتم تدريب الشباب على كيفية إدارة العمل التطوعى وأيضا كيفية إعداد برامج توعوية عن مكافحة تعاطى المخدرات وتنفيذها بهدف إعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤلية واتخاذ القرارات الصحيحة فى مكافحة المخدرات فى ضوء رؤية مصر 2030.