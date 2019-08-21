ضبط 4 أطنان و600 كيلو أقمشة مهربة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالسلام

كتب ــ إيهاب المهندس

نجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط مسئول مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام، لإدارته مخزن بدون ترخيص، وتجميعه أقمشة مهربة ومجهولة المصدر بلغت 4 أطنان و600 كيلو.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية، تفيد وجود مخزن بدائرة قسم شرطة السلام أول بداخله أقمشة مجهولة المصدر، وعقب التأكد من صحة المعلومات تم مداهمة المخزن، وتبين أنه بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر ومهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبلغت كمية الأقمشة المضبوطة 4 أطنان و600 كيلو مختلفة الأنواع وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.