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ضبط شباب روعوا شخصا من ذوى الاحتياجات بكلب فى باب الشعرية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:48 م
ضبط شباب روعوا شخصا من ذوى الاحتياجات بكلب فى باب الشعرية كلبش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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توصلت أجهزة الأمن لهوية شباب روعوا شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب فى القاهرة وبضبطهم أكدوا أنهم كانوا يمزحون معه .

 

وجاء ذلك على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام عدد من الشباب بالتعدى على شخص (من ذوى الاحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

 

 على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعًا أصدقاء وجيران وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه.

 

 وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.


ترويع معاق

ذوي الاحتياجات الخاصة

الاعتداء على ذوي الاحتياجات الخاصة

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