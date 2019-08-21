ضابط بلجيكى يكتشف بيع قميص شرطة بلاده بـ"10 يورو" فى متجر برتغالى

كتب: أحمد علوى

اكتشف أحد ضباط الشرطة البلجيكية، أثناء فترة العطلة الصيفية فى البرتغال، وجود قميص خاص بالشرطة البلجيكية ويحمل شعارها الأزرق، معروض للبيع فى متجر برتغالى مقابل 10 يورو فقط.



قميص الشرطة البلجيكية

وحسبما نشرته صحيفة هيت لاتيست نيوز البلجيكية الناطقة بالهولندية، قال الضابط، الذى شارك الصورة على مجموعة تابعة للشرطة البلجيكية على فيسبوك، أن القميص ربما بالفعل حقيقى، أى تابع للشرطة البلجيكية، حسب وصفه .

توالت ردود الأفعال الساخرة من بعض أعضاء المجموعة على هذا الإكتشاف، حيث علق أحد أعضاء الشرطة ساخرًا : "الآن أفهم لماذا يجب على الانتظار طويلًا حتى احصل على تجهيزاتى ومعداتى، متجر رؤسائنا فى البرتغال"، هذا الاكتشاف هو على الأرجح نتيجة عمل غير مبالى وغير قانونى .

ووفقًا للصحيفة، قال نيكولاس بيلينك، من اللجنة الدائمة للشرطة المحلية VCLP، "هناك طريقة واحدة صحيحة للتخلص من ملابس الشرطة القديمة، يجب إعادتها إلى رئيس الشرطة حتى يمكن حرقها بواسطة شركة متخصصة".

وأضاف: "لا يمكننا السماح بارتداء ملابس الشرطة لأشخاص أخرين، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتجنب وقوع زى رسمى وحساس لإنفاذ القانون مثل هذا فى الأيدى الخطأ."

يذكر أن الأشخاص الذين يبيعون زى الشرطة البلجيكية معرضون للغرامات والمسائلة القانونية، ويخاطرون بالسجن لمدة تتراوح بين يوم وثمانية أيام وغرامة تصل إلى 50 ألف يورو.

وحسب القانون المعمول به فى بلجيكا، أى شخص يتم الإمساك به متلبسًا بإرتداء زى الشرطة أو أى عنصر يحمل شعار الشرطة دون الوضع الصحيح أو تفويض خاص يعرضه لدفع غرامة تصل إلى 1000 يورو.