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صور.. نجاة لاعبى غزل المحلة بعد قطع فرامل الأتوبيس واصطدامه بـ7 سيارات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:29 م
صور.. نجاة لاعبى غزل المحلة بعد قطع فرامل الأتوبيس واصطدامه بـ7 سيارات نجاة فريق غزل المحلة من الموت
كتب – مصطفى عادل

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نجا فريق غزل المحلة والجهاز الإدارى للفريق من الموت المحقق على طريق دمنهور بمحافظة البحيرة، بعد حدوث قطع فى سلك الفرامل الخاص بأتوبيس الفريق، أثناء التوجه إلى معسكر بالأكاديمية البحرية، وأسفر الحادث عن تصادم وانقلاب 7سيارات نتيجة تصادم الأتوبيس بهم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وسيارات الاسعاف.

وكان الفريق والجهاز الإدارى قد توجهوا صباح اليوم للإنضمام فى معسكر لمدة أسبوع بالاكاديمية البحرية، وأثناء سير الأتوبيس على طريق دمنهور، حدث قطع مفاجئ بسلك الفرامل، واصطدم الأتوبيس بـ7سيارات مما أدى إلى انقلاب عدد منهم وحدوث تلفيات جسيمة ببعضها، دون حدوث إصابات باللاعبين، وتحركت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لمكان الحادث للاطمئنان على اللاعبين والمواطنين.

  نجاة فريق غزل المحلة من الموت (1)

نجاة فريق غزل المحلة من الموت 
نجاة فريق غزل المحلة من الموت (2)
نجاة فريق غزل المحلة من الموت 
نجاة فريق غزل المحلة من الموت (3)
نجاة فريق غزل المحلة من الموت 
نجاة فريق غزل المحلة من الموت (4)
نجاة فريق غزل المحلة من الموت 

 


فريق غزل المحلة

نادى غزل المحلة

نجاه لاعبى غزل المحلة

المحله

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