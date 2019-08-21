صور.. ضبط معمل غير مرخص بالبحيرة لتصنيع الأسنان من مواد مجهولة

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية بداخله مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما جرائم الغش التجارى ومتابعة حركة تداول السلع للحفاظ على صحة المواطنين.

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة من ضبط "مالك معمل لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية بمدينة دمنهور" لإدارته المعمل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ووزارة الصحة ويقوم بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنها منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضًا صحة المواطنين للخطر.