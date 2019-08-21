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صور.. ضبط معمل غير مرخص بالبحيرة لتصنيع الأسنان من مواد مجهولة

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:36 م
صور.. ضبط معمل غير مرخص بالبحيرة لتصنيع الأسنان من مواد مجهولة جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط معمل غير مرخص لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية بداخله مواد خام مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما جرائم الغش التجارى ومتابعة حركة تداول السلع للحفاظ على صحة المواطنين.

وتمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة من ضبط "مالك معمل لتصنيع الأسنان والتركيبات الصناعية بمدينة دمنهور" لإدارته المعمل بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ووزارة الصحة ويقوم بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر ومنها منتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة، معرضًا صحة المواطنين للخطر.

 
 أدوات التصنيع
أدوات التصنيع

 

المضبوطات
المضبوطات

 

 

جزء من المضبوطات
جزء من المضبوطات

 

 

مكان التصنيع
مكان التصنيع

معمل اسنان

تركيب الاسنان

وزارة الصحة

غش

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