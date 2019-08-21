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صور.. المجر تحتفل بعيد القديس ستيفن

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:59 ص
صور.. المجر تحتفل بعيد القديس ستيفن
وكالات

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شهدت العاصمة المجرية احتفالات واسعة بمناسبة عيد القديس ستيفن، مساء الثلاثاء.

وولد القديس ستيفن بمدينة إستيرجوم بإمارة المجر عام 967 وتوفى في 15 أغسطس من عام 1038.

وخلال ولايته، عمل على نشر الديانة المسيحية بشكل كبير في القارة الأوروبية، كما يُعد بوجه عام مؤسس الإمبراطورية المجرية. وقد اعلن البابا غريغوريوس السابع قداسة ستيفن وولده، القديس إميريك أمير المجر في 20 أغسطس عام 1083، وأصبح ستيفن أحد أشهر القديسين المسيحيين في المجر وأوروبا، ويعتبر يوم 20 أغسطس، يوم العيد، يتم الاحتفال به باعتباره عُطلة رسمية وطنية عامة في المجر احتفالاً بذكرى تأسيس الدولة.

احتفال المجر
احتفال المجر
احتفالات المجر بعيد القديس ستيفن
احتفالات المجر بعيد القديس ستيفن
احتفالات بالمجر
احتفالات بالمجر
الألعاب النارية تضىء ليل المجر
الألعاب النارية تضىء ليل المجر
الألعاب النارية تهيمن على شوارع بودابست
الألعاب النارية تهيمن على شوارع بودابست
ألعاب نارية
ألعاب نارية
جانب من الاحتفالات بالمجر
جانب من الاحتفالات بالمجر
عيد القديس ستيفن بالمجر
عيد القديس ستيفن بالمجر

 


المجر

بودابست

عيد القديس ستيفن

مدينة إستيرجوم

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