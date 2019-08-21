صحيفة: تعليق ترامب عن "عدم ولاء" اليهود للتصويت للديمقراطيين "معادى للسامية"

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب استخدم دونالد ترامب تعبيرا معاديا للسامية على ما يبدو عند اتهام اليهود الأمريكيين الذين يصوتون للديمقراطيين بأنه "إما نقص كامل في المعرفة أو عدم ولاء كبير".

جاءت هذه التصريحات والتى لاقت انتقادات لاذعة من جماعات يهودية، كجزء من مجموعة من التعليقات المهينة التي تهدد بإعادة إشعال نزاع مستمر مع النائبين الديمقراطيين إلهان عمر من مينيسوتا ورشيدة طليب، حيث يشكو يهود أمريكا من تصور عنهم بأنهم لديهم ولاء مزدوج لكل من أمريكا وإسرائيل.

وانتقد ترامب، الذى شجع إسرائيل مؤخراً على منع زيارة طليب لرؤية عائلتها في الأراضي المحتلة، بعد أن انتقدت عضوات الكونجرس حكومة بنيامين نتنياهو لحرمانهن من الدخول، متعهدات بأن الزعيم الإسرائيلي "لن ينجح في إخفاء الواقع القاسي للاحتلال".

وأبلغ ترامب الصحفيين في المكتب البيضاوي "منذ خمس سنوات مضت، حتى فكرة الحديث عن هذا - حتى قبل ثلاث سنوات - عن قطع المساعدات لإسرائيل بسبب شخصين يكرهان إسرائيل واليهود - لا استطيع تصديق أننا حتى لدينا هذا النقاش. أين ذهب الحزب الديمقراطي؟".

وتابع "أعتقد أي يهود يصوتون (لمرشح) ديمقراطي. أعتقد أن ذلك يظهر أما نقصا كاملا للمعرفة أو عدم ولاء منقطع النظير".

ومنعت إسرائيل الأسبوع الماضي إلهان عمر ورشيدة طليب من دخول أراضيها بسبب دعمهما حملة المقاطعة، وبعد أن حضّ ترامب الدولة اليهودية على منع دخولهما.