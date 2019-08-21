سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:20 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

سيدة فى دعوى لاسقاط حضانة طفليها عن والداتها المسنة: حرضتهم على كراهيتى

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:00 ص
سيدة فى دعوى لاسقاط حضانة طفليها عن والداتها المسنة: حرضتهم على كراهيتى محكمه الأسره
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

معاناة عاشتها الزوجة رضوي.م.ن، مع زوجها الأول من عنف والتعرض للإساءة على يديه، في ظل رفض والدتها لفكرة طلاقها، لتتحمل طوال 9 سنوات، في سجن الزوجية إلي أن فاض بها الكيل، وطالبت بخلعه.

وقالت الزوجة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، لدعوي اسقاط حضانة طفليها عن والدتها:" زوجي الأول لا يعرف معني المسئولية، كل ما يشغل تفكيره السهر وقضاء الوقت مع أصدقائه، والسفر، منذ طلاقي لم يري أطفاله، وتحملت أنا الإنفاق عليهم من مالي الخاص، طوال 3 سنوات".

وتكمل:" جاء لى الزوج المناسب والمعروف بأخلاقه الحسنة ومستواه الاجتماعي، ولكن والدتي تصدت لي، ورفضت زواجي، واستغلت انتقال الحضانة لها، بحكم قضائي، لتضغط علي، وبالفعل نجحت في ذلك بعد أن قررت الطلاق بعد 6 أشهر من زواجي، بعد أن حرمتني من رؤية طفلي الصغيرين، وملأت رأسهم بأكاذيب حولي".

وقدمت حافظة مستندات طويت على صورة من قيد ميلاد الصغير وإشهار طلاقها من زوجها الأول والثانى، وبناء على ما سبق، قضت المحكمة بضم الصغيرين إلى والدتهم.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم من النساء و الأقرب من الجهتين على الترتب التالى، الأم ، فأم الأم، وإن علت فأم الأب وإن علت فالأخوات الشققات.

وأضافت: "أولى النساء بحضانة الصغير هى أمه، وإذا امتنعت الأم وكان للصغير  جدة رضيت بإمساكه سلم إلها، ويشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة ، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لايضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير وألا تقيم به فى بيت من يبغضه".


محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

ضم حضانه

اطفال الطلاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

صناع فيلم Birds of Prey يستعينون بمخرج فيلم john wick

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

لاسارتى لـ"اليوم السابع": ظلمونى فى الأهلى وتعاقدوا مع لاعبين لم أطلبهم

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

موجز 6.. الرئيس يستقبل منتخب ناشئى اليد ويمنحهم وسام الرياضة من الطبقة الأولى

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

أول سبتمبر.. بدء دورة إعداد الصحفى الشامل بمركز "اليوم السابع"

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

تفاصيل 75 دقيقة اجتماع تسليم وتسلم بين طارق يحيى وميتشو

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

ستاد السلام يرفض استضافة مباراة بيراميدز والحرس فى الكأس

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

تفاصيل الاجتماع الأمنى لمباراتىّ الأهلى والزمالك مع اطلع بره وديكاداها

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

هداف ناشئى اليد : تكريم الرئيس السيسى أشعرنا بقيمة إنجاز المونديال

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

سوبر كورة .. أفضل مدرب فى أفريقيا 2017 مرشح لتدريب الأهلي

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

محمد صلاح: سأحصل على ركلات جزاء أكثر مع الـ "VAR"

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

احصائية جديدة..شخصية الجوكر أكثر الشخصيات التى لا تنسي فى أخر 21 عاماً

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

مقتل 11 إرهابيا وضبط متفجرات وحزام ناسف في العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة