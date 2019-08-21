سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

سر بير كنيسة مسطرد .. معجزات للمسلمين والمسحيين (فيديو)

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:29 م
سر بير كنيسة مسطرد .. معجزات للمسلمين والمسحيين (فيديو) بير كنيسة مسطرد
نرمين ميشل و أسامة طلعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

من هنا مر المسيح عيسى بن مريم، وهنا جلست أمه، وهنا تحمم، منطقة صغيرة تلك التى يعتبرها المصريون مقدسة بمسطرد بئر ومغارة أقامت بها العائلة المقدسة لأيام باركوا المنطقة كلها قبل أن ينتقلوا لغيرهم.

قال القس جيروم مجدى كاهن كنيسة العذراء الأثرية بمستطرد : كنيسة العذراء الأثرية بمستطرد والتى تسمى أيضاً ( المحمى) نظراً لإستحمام السيد المسيح بها وبالبئر المقدس بها حيث تستمد الكنيسة أهميتها بسبب مرور العائلة المقدسة بها ولهذا يوجد إهتمام كبير بالحضور سواء للأقباط أو غيرهم.

وأضاف كاهن الكنيسة: يأتى الناس من جميع المحافظات ليأخذوا المياه ويتبركوا بها حيث هناك قولان عن هذا البئر أحدهم أن السيد المسيح عندما قدم إلى هنا كان البئر موجود كما أن هناك قولاً أخر أن السيد المسيح هو من أنبع هذا البئر والذى قد تسبب بالكثير من المعجزات لمن يشربون منه.

وأكمل قائلاً: كما أن فى الكنيسة بجوار البئر يوجد المغارة التى اختبئت بها العائلة المقدسة لعدد من الأيام حتى أكملوا مسيرتهم بعد ذلك.

وعن العملية الإرهابية التى حدثت قبل عام يؤكد القس جيروم: لم يحدث أى تغيير على إقبال الناس بالكنيسة بل على العكس زاد الإقبال بعد أن إعتبرنا هذه العملية معجزة للسيدة العذراء التى منعت الأذى عن كنيستها ونحن فى الكنيسة نقول دائماً أن العذراء تعيش معنا فى مسطرد.

ومن جانبه، أكد محمود أبو اليزيد أحد الشباب المسلمين المترددين على الكنيسة:أخبرت قبل ذلك كاهن الكنيسة فى رغبتى فى التطوع لخدمة الكنيسة لما للسيدة العذراء من مكانة لدى المسلمين فهى السيدة الوحيدة التى ذكر إسمها صراحة فى القرأن كما أن مسطرد مثال حى على الوحدة الوطنية الموجودة بين المصريين.

 

 

 

 

 

 


كنيسة العذراء

المسيح

مولد العذراء

احتفالات الاقباط

السيد المسيح

مسطرد

كنيسة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة