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زوج يطلب زوجته لبيت الطاعة: "أفلست فتركتنى بعد 20 سنة زواج ورافقت غيرى"

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:16 م
زوج يطلب زوجته لبيت الطاعة: "أفلست فتركتنى بعد 20 سنة زواج ورافقت غيرى" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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أقام زوج دعوى طلب فى بيت الطاعة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، وتركها منزل الزوجية وامتناعها عن منحه حقوقه الشرعية، طوال عام، ليؤكد:" عاشت زوجتى برفقتى طوال 20 عاما، لم أبخل عليها، رضيت بنصيبى وتحملت العيب المستحكم بها بعدم الإنجاب، واعتبرتها زوجة وأبنة، أنفقت عليها كل أموالى، وعندما أعلنت أفلاسى وضياع ممتلكاتى، ذهبت لتبحث عن غيري".

 

وأضاف الزوج محمد.م.ا، البالغ من العمر 48 عاما، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "شاء القدر أن يكشف لى حقيقة زوجتى، بعد أن أعلنت إفلاسى، وأصبحت مطاردا من الدائنين، وانتهى بى المطاف بعد عجزى عن سداد ديونى، مهدد بالحبس، لترفض أن تبيع الذهب الذى أشترته طوال زواجنا من مالى والذى تخطى ثمنه مليون ونصف جنيه، بخلاف العقارات التى أشتريتها لها وسجلتها باسمها".

 

ويكمل:" ليتها أكتفت بالنصب على والتخلى عنى فى أزمتى، ولكنها ذبحتنى وقضت على عندما غدرت بى، بعدما أكتشفت خيانتها، ومرافقتها رجل على، وإنفاقها عليه من أموالى التى سلبتنى إياها، وسعت للخلاص مني".

 


محكمه الاسره

قانون الاحوال الشخصيه

خيانه زوجيه

عنف الزوجات

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