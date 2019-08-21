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رئيس مجلس النواب اليمنى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 11:31 ص
رئيس مجلس النواب اليمنى يصل القاهرة للقاء عدد من المسئولين مطار القاهرة
كتبت ـ رحاب نبيل

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وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها عددا من المسئولين لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين، والأوضاع التي تشهدها اليمن.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن رئيس مجلس النواب اليمني، وصل على متن الرحلة المصرية القادمة من الرياض، وتم إنهاء إجراءات وصوله عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.

ومن المقرر، أن يلتقي رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، على خلال زيارته للبلاد عدد من المسئولين لمناقشة القضايا المشتركة والأوضاع التي تشهدها اليمن والمنطقة العربية.

 وكان رئيس البرلمان اليمني، قد حذر من مخاطر أي محاولات لتقسيم أو تشطير اليمن، وما سينتج عنها من أثار وتداعيات ستنعكس سلبًا على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس البرلمان اليمني وسفيري المملكة المتحدة مايكل آرون والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى اليمن جنيد منير، أمس الثلاثاء.

 

 

 


رئيس مجلس النواب اليمني

سلطان البركاني

مطار القاهرة

اليمن

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