سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ديلى ميل: الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرة لصديقة رئيس ورزاء بريطانيا

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:41 م
ديلى ميل: الولايات المتحدة ترفض منح تأشيرة لصديقة رئيس ورزاء بريطانيا بوريس جونسون وصديقته
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن تقارير أن كارى سيموندز صديقة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون مُنعت من دخول الولايات المتحدة بعد رفض منحها التأشيرة للقيام بزيارة مخطط لها.
 
 
 
وكانت قد تقدمت بطلب للحصول على تصريح لدخول البلاد فى الأيام القليلة القادمة كجزء من دورها فى أوشينا، وهى مجموعة بيئية، ولكن تم رفض الطلب من قبل المسئولين الأمريكيين، حسبما ذكرت صحيفة ديلى ميل.
 
 
 
واعتبرت صحيفة "الإندبندنت" أن هذا ربما يصبح مصدر إحراج لجونسون، الذى من المقرر أن يلتقى دونالد ترامب فى قمة مجموعة السبع فى فرنسا فى عطلة نهاية الأسبوع.
 
 
يمكن ربط الصعوبة فى خطط سفر سيموندز برحلة قامت بها إلى صوماليلاند العام الماضى إلى جانب صديقتها نيمكو على، التى تقوم بحملات ضد ختان الإناث.
 
 
 
لا تعترف الولايات المتحدة بصوماليلاند كدولة مستقلة، وتصنفها بدلاً من ذلك كجزء من الصومال.

بوريس جونسون

صوماليلاند

كارى سيموندز

تاشيرة الولايات المتحدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة.. بعد تعيين مجلس الجنايني.. اعرف تاريخ مجالس إدارات اتحاد الكرة

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

سوبر كورة .. ميتشو يفتح النار على أورلاندو بايرتس: هددوا حياتى

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

س و ج .. هل يتعاقد الأهلى مع مهاجم جديد فى الصيف؟

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

جمال محمد على: وضع إستراتيجية لإعداد كوادر من المدربين لتأهيلهم للعمل

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

أكاديمية الشرطة تقرر مد فترة التقديم للضباط المتخصصين حتى 29 أغسطس

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

مكرم محمد أحمد: عصام فرج أمينا عاما للمجلس الأعلى للإعلام

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

ميسي يسابق الزمن للحاق بمباراة برشلونة ضد بيتيس بمران فى الرمل .. فيديو

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

سوبر كورة ينفرد بنشر خطاب اتحاد الكرة للأندية لتحديد شروط عقد العمومية الطارئة

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

التموين تقرر مد فترة الأوكازيون الصيفى حتى 22 سبتمبر

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

سعفان الصغير : الأهلى والزمالك والعصبية سبب استبعادى من تدريب الفراعنة

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

صور.. توافد مندوبى الأندية على اجتماع نادى الإعلاميين

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

جمال محمد يستلم لوائح الجبلاية والمسابقات لمراجعتها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة