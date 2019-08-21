درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21/8/2019 بمحافظات مصر

كتب – محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 25 32الإسكندرية 25 31بلطيم 25 30مطروح 22 30السلوم 22 31سيوة 24 37بورسعيد 25 31دمياط 24 31الزقازيق 24 36الاسماعيلية 22 36السويس 25 36العريش 22 33رفح 22 32رأس سدر 25 36نخل 17 35نويبع 28 37طابا 26 34كاترين 18 32الطور 27 38شرم الشيخ 29 37الغردقة 27 38مرسى علم 28 35الفيوم 26 37بنى سويف 25 36المنيا 22 37أسيوط 24 37سوهاج 25 38قنا 26 38الأقصر 26 40أسوان 29 42أبوسمبل 31 41الوادى الجديد 24 40شلاتين 28 37ابو رماد 27 37حلايب 29 35رأس حدربة 27 34

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمىمكة المكرمة 28 42المدينة 26 43الرياض 26 43المنامة 33 39أبوظبى 31 42الدوحة 30 38الكويت 30 46دمشق 14 33بيروت 24 30عمان 17 32القدس 18 28غزة 22 30بغداد 26 43مسقط 26 31صنعاء 14 28الخرطوم 25 35طرابلس 24 32تونس 24 33الجزائر 22 29الرباط 16 26نواكشوط 24 28الصغرى العظمىأنقرة 14 27اسطنبول 20 27اسلام اباد 22 34نيودلهى 26 34جاكرتا 21 33بكين 18 29كوالالمبور 24 34طوكيو 24 30أثينا 20 31روما 18 31باريس 10 23مدريد 20 31برلين 12 23لندن 11 21مونتريال 16 28موسكو 16 25نيويورك 23 32واشنطن 22 34