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حبس عاطلين لحيازتهما 120 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 03:12 ص
حبس عاطلين لحيازتهما 120 كيلو بانجو قبل ترويجها بالشرقية بانجو -
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة الإبراهيمية بالشرقية، برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، حبس عاطلين لحيازتهما بندقية و120 كليو من مخدر البانجو بقصد الإتجار، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام الرائد أحمد غالب، رئيس مباحث مركز الإبراهيمية، ومعاونيه النقيبين  عبد الرحمن الظواهري، ومحمد بكر، من ضبط " عطية م س" 39 سنة مراقب بالمركز، ومقيم بندر الإبراهيمية، و" هشام ج ش" 29 سنة عاطل مقيم بندر الإبراهيمية، بحوزتهما سلاح بندقية شوت جن،و2 طلقة من ذات العيار ومبلغ مالي و120 كيلو بانجو بقصد الإتجار، وتم التحفظ عليهما وعلي المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم، 5008 جنايات الإبراهيمية، لسنة 2019.

 


الشرقية

مركز شرطة الابراهيمية

بانجو

نيابة الابراهيمية

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