حبس أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام

كتبت أمنية الموجي

أمرت النيابة العامة بحبس أحمد سليم أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى قضية رشوة.

كانت الأجهزة الرقابية قد ألقت القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.