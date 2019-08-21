حالة الطقس اليوم الأربعاء 21/8/2019 فى مصر والدول العربية

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر،يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

يتوقع الخبراء تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد ، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الاحمر وخليج السويس، مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

ويستمر الطقس صيفياً مُعتدلاً في المناطق الجبلية، ويستمر حاراً في الاغوار و البحر الميت والعقبة.

ويستمر ظهور السُحب المنخفضة مع ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً

تسود أجواء لطيفة ورطبة بوجه عام. تميل إلى البرودة مع ساعات الليل المتأخرة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض طفيف للغاية على درجات الحرارة , وتسود أجواء صيفية اعتيادية نهاراً في مختلف المناطق الجبلية ، ويسود جو حار نسبياً الى حار في المناطق السهلية ويسود جو شديد الحرارة في المناطق الغورية والبحر الميت. الرياح تكون غربية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.



