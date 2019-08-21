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تعرف على أهم 10 قواعد قانونية يعتمد عليها القضاة فى أحكامهم

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 05:00 ص
تعرف على أهم 10 قواعد قانونية يعتمد عليها القضاة فى أحكامهم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن القواعد الفقهية والقانونية، التى يستند عليها القضاء فى أغلب أحكامه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم القواعد الفقهية والقانونية المتبعة.

1- العقد شريعة المتعاقدين.

2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص.

3- الحيازة فى المنقول سند ملكية.

4- حق التقاضى مكفول.

5-الأصل براءة الذمة.

6-لا يعذر أحد بجهله للقانون.

7- الشك يفسر لصالح المتهم.

8-المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

9-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

10-لا يضر الطاعن بطعنه.


القانون المصرى

قواعد قانونية

الدستور المصرى

قواعد فقهية

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