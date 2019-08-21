تعرف على أهم 10 قواعد قانونية يعتمد عليها القضاة فى أحكامهم

كتب أحمد حسنى

يتساءل الكثير من المواطنين، عن القواعد الفقهية والقانونية، التى يستند عليها القضاء فى أغلب أحكامه، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية أهم القواعد الفقهية والقانونية المتبعة.

1- العقد شريعة المتعاقدين.

2- لا جريمة ولا عقوبة إلا بالنص.

3- الحيازة فى المنقول سند ملكية.

4- حق التقاضى مكفول.

5-الأصل براءة الذمة.

6-لا يعذر أحد بجهله للقانون.

7- الشك يفسر لصالح المتهم.

8-المتهم برىء حتى تثبت إدانته.

9-لا يوجد ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة.

10-لا يضر الطاعن بطعنه.