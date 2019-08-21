ترامب يدعو "آبل" إلى مغادرة الصين

وكالات

دعا الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، شركة "آبل" العملاقة إلى مغادرة الصين.

وقال ترامب، خلال لقاء مع رئيس رومانيا، كلاوس جوهانيس، إنه لو لم يقم بمساعدة شركات مثل آبل "لكانت ستواجه مشكلات كبيرة".

وأضاف ترامب: "يمكننى مساعدة الشركات الأمريكية مثل آبل لفترة قصيرة للغاية، حتى تفعل ما يجب عليها القيام به: على الأرجح مغادرة الصين".

وفى 20 مايو، توقع محللون صينيون أن تلحق بشركة "آبل" أضرار كبيرة بسبب زيادة رسوم الاستيراد في الولايات المتحدة. وافترض الخبراء أن أسعار منتجات هذه الشركة سترتفع بنسبة 20%.