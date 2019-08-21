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بلغاريا: التحقيق فى رسائل تهديد بوجود قنابل فى مطارات ومقار إعلامية

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 06:57 م
بلغاريا: التحقيق فى رسائل تهديد بوجود قنابل فى مطارات ومقار إعلامية القوات البلغارية
أ ش أ

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 تحقق الشرطة البلغاريا في وصول عدد من رسائل التهديد بوجود قنابل إلى مقار إعلامية بالعاصمة صوفيا إلى جانب مطارات كبرى في البلاد.
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء - أن فرق من الشرطة الخاصة فتشت مطارات في صوفيا وبلوفديف وفارنا وبورجاس ومكاتب عدد من الصحف ومحطات التلفزيون الوطنية بحثا عن متفجرات إلا أنه لم يعثر على شيء.
 
وصرحت الشرطة، أن الهدف من رسائل البريد الإلكتروني كان تعطيل العمل بتلك المؤسسات، موضحة أنه تم استخدام وسائل إخفاء الهوية عبر الإنترنت في عملية الإرسال.
 
وتجري الشرطة البلغارية اتصالات بوكالات إنفاذ القانون الدولية في إطار التحقيق، كما تقول الشرطة إنه تم إرسال رسائل مماثلة يوم أمس الثلاثاء إلى مطارات ثم مؤسسات إعلامية في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي وذلك دون تحديدها.

بلغاريا

صوفيا

محطات التلفزيون

الاتحاد الأوروبي

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