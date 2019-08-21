بعد قرار المحافظ.. تعرف على اشتراطات البناء فى 18 قرية بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاشتراطات التخطيطية و البنائية العامة للمخطط الاستراتيجى العام لـ18 قرية من قرى المحافظة بمراكز البدرشين وأوسيم والصف ومنشاة القناطر .

وشمل القرار قرى "الشنباب والطرفاية والمرازيق وسقارة والشوبك الغربى ونزلة الشوبك ومنشأة دهشور بمركز ومدينة البدرشين وقرى القطا ودات الكوم وبهرمس وكفرحجازى وجزاية بمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين بمركز أوسيم وقرى الاخصاص والشوبك الشرقى ونزلة عليان بمركز الصف".

ويعرض "اليوم السابع" الاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة للمخطط الاستراتيجى العام لـ 18 قرية، فى النقاط التالية.

1. الحد الأدنى لعروض الشوارع داخل الكتلة العمرانية للقرية 4 أمتار للطرق الداخلية و6 أمتار للطرق الرئيسية و8 أمتار لطريق داير الناحية و6 أمتار لمناطق الامتداد العمرانى.

2. الارتفاع بمرتين عرض الشارع وبحد أقصى 21 مترا وفى الطرق الداخلية 9 أمتار كحد أقصى.

3. عدم السماح بإقامة سلالم أو أى إنشاءات أخرى "للحيوانات وخلافه" فى عرض الشارع .

4. يجوز عمل بروز فى واجهات المبانى المطلة على حد أى طريق عام أو خاص بشروط

5. لا يتم توصيل شبكات "مياه- صرف صحى" الا لقطع الأراضى المطلة على ممرات أو شوارع لايقل عرضها عن 4 أمتار.

6. الأراضى المضافة للحيز العمرانى يجب ألا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 7 أمتار ولايزيد عمقها عن ضعف الواجهة.