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بدء امتحانى التفسير والاحياء لطلاب الثانوية الازهرية دور ثان

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:00 ص
بدء امتحانى التفسير والاحياء لطلاب الثانوية الازهرية دور ثان قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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بدء طلاب الدور الثانى للثانوية الازهرية ،امتحاناتهم لليوم الخامس ،الاربعاء،فى تمام التاسعة حيث يؤدى طلاب القسم الادبى امتحان مادة التفسير، وطلاب القسم العلمى الامتحان بمادة الاحياء،حيث ينهى طلاب القسم الادبى امتحانهم فى تمام الساعة الحادية عشر ،بينما ينهى طلاب القسم العلمى امتحانهم فى تمام الثانية عشر.

نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بلغت هذا العام نسبة النجاح العامة 49.98%، حيث بلغ عدد الطلاب 132 ألفًا و857 طالبًا وطالبة، تقدم للامتحان فعليًا منهم 116 ألفًا و8 طلاب وطالبة، نجح منهم 57 ألفًا و892 طالبًا وطالبة، وتخلف عن دخول الامتحان 16 ألفا 859 طالبًا وطالبة، من القسم الأدبى 5686، ومن القسم العلمى تخلف 11 ألفًا و163 طالبًا وطالبة، ليصبح إجمالى عدد الراسبين ومن يحق لهم دخول الدور الثانى 58 ألفًا و116، من طلاب القسم الأدبى 46 ألفًا و685 طالبًا وطالبة، أما القسم العلمى فيبلغ عددهم 11421، وبلغت نسبة النجاح بالقسم الأدبى 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 85867، حضر منهم 80181، وبلغ عدد الناجحين منهم 33496، أما القسم العلمى فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات فى هذا القسم 46835، حضر منهم 35672، وبلغ عدد الناجحين منهم 24251، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 حضروا جميعهم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا.

 

 


الثانوية الازهرية

الدور الثانى للثانوية

الازهر الشريف

قطاع المعاهد الازهرية

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