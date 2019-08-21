باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ 12.. ترامب يؤجل زيارته للدنمارك بعد رفض شرائه جزيرة جرينلاند.. الحرس الثورى يستأجر الناقلة أدريان داريا.. و50 عاما على ذكرى حرق المسجد الأقصى

إعداد شيماء بهجت

شهد الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة العالمية والعربية، أبرزها إلغاء ترامب زيارته للدنمارك التى كانت مقررة أوائل سبتمبر، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند، ورد القصر الملكى على تأجيل الزيارة، وإعلان إيران أن الحرس الثورى استأجر الناقلة أدريان داريا التى أُفرج عنها بعد احتجازها فى جبل طارق، وحملة مداهمات واسعة فى برلين لمكافحة الاتجار بالبشر، وفى الشأن العربى، ومرور 50 عاما على ذكرى حرق المسجد الأقصى على يد متطرف استرالى، وإحباط المخابرات السودانية لعملية تهريب كميات كبيرة من وقود الطائرات.. وفى هذا التقرير نستعرض أهم عناوين الأخبار.

ترامب يلغى زيارة للدنمارك بعد رفض كوبنهاجن بيع جزيرة جرينلاند

ألغى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الثلاثاء زيارة للدنمارك كانت مقررة أوائل سبتمبر بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند.

ترامب

القصر الملكى الدنماركى: قرار ترامب بتأجيل الزيارة كان "مفاجأة"

قالت المتحدثة باسم القصر الملكى الدنماركى "لينى باليبى" اليوم الأربعاء، إن قرار الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" بتأجيل زيارته للدنمارك المقررة الشهر المقبل، كان "مفاجأة".

رويترز: الحرس الثورى يستأجر الناقلة أدريان داريا

ذكرت وكالة العمال الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الحرس الثورى يستأجر فى الوقت الحالى الناقلة أدريان داريا التى أُفرج عنها بعد احتجازها فى جبل طارق.

ناقلة النفط أدريان

إقالة مدير إدارة السجون الأمريكية بعد انتحار إيبستين

أعلن وزير العدل الأمريكى وليام بار، إقالة مدير إدارة السجون الفدرالية على خلفية انتحار رجل الأعمال الملياردير جيفرى إيبستين فى سجنه فى نيويورك، حيث كان موقوفا بانتظار محاكمته بتهم الاعتداء جنسيا على قاصرات.

جيفرى إيبستين

المبعوث الأمريكى بيجون يرفض منصب سفير لدى روسيا للتركيز على كوريا الشمالية

قال المبعوث الأمريكى الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون اليوم الأربعاء إنه لن يتولى منصب سفير الولايات المتحدة لدى روسيا من أجل التركيز على إحراز تقدم بشأن نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية.

زعيم كوريا الشمالية وترامب

رويترز: تعطل إحدى ناقلات النفط الإيرانية فى البحر الأحمر

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن ناقلة نفط إيرانية تعطلت فى البحر الأحمر لكن الطاقم بخير والإصلاحات جارية على قدم وساق.

ناقلة نفط

صور.. اجتماع بين وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية

اجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية واليابان والصين اليوم الأربعاء فى العاصمة الصينية بكين بالصين فى الوقت الذى يتصاعد فيه الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان.

اجنماع وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية

صور.. السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية

أمر المدعى العام فى مدينة أجريجينتو الإيطالية باحتجاز سفينة إنقاذ المهاجرين "أوبن أرمز" التابعة لمنظمة غير حكومية إسبانية، والعالقة قرب السواحل الإيطالية منذ أكثر من أسبوعين.

سفينة أوبن أرمز

الخارجية الامريكية توافق على صفقة بيع طائرات أف-16 لتايوان بقيمة 8 مليارات دولار

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، على صفقة بيع طائرات من طراز "أف-16" إلى تايوان بقيمة 8 مليارات دولار.

بومبيو

حملة مداهمات واسعة فى برلين لمكافحة الإتجار بالبشر

أعلن المدعى العام فى برلين، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1900 شرطى يشنون حملة تفتيش ومداهمات فى العاصمة الألمانية لمكافحة الاتجار بالبشر.

الشرطة الألمانية

الولايات المتحدة تدرس تصنيع صواريخ حظرها الاتفاق مع روسيا

أعلن البنتاجون أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ التى كانت محظورة بموجب المعاهدة الروسية الأمريكية بشأن الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

صاروخ

50 عاما على ذكرى حرق المسجد الأقصى على يد متطرف استرالى

تظل جريمة إحراق المسجد الأقصى فى عام 1969م، من أخبث الجرائم التى نفذها الاحتلال الإسرائيلى، من أجل تنفيذ مخططه بهدم المسجد الأقصى، وبناء هيكلهم المزعوم (هيكل سليمان).

حريق المسجد الأقصى

جهاز المخابرات السودانى يحبط تهريب وقود طائرات

أعلن جهاز المخابرات العامة السودانى إحباط عملية تهريب كميات كبيرة من وقود الطائرات.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن المخابرات العامة في محلية الخرطوم "أنه تم ضبط شاحنتين تحملان 247 برميلا من وقود الطائرات (جيت a)، في شارع المطار، تمهيداً لتهريبها إلى أحد مصانع الدهانات".

الجيش السودانى

إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية الفلسطينية

ألقت الشرطة الفلسطينية فى رام الله القبض على 5 أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية العليا، أحمد حنون، مساء الأحد، وهو فى طريقه إلى منزله.

الشرطة الفلسطينية ـ صورة أرشيفية

مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية شمال نابلس وسط حراسة الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المنطقة الأثرية فى بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

قوات الاحتلال

الطقس فى الخليج.. سحب رعدية ورياح نشطة بالسعودية وحرارة مرتفعة بالكويت

تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا اليوم الأربعاء، حيث تشهد المملكة العربية السعودية والإمارات، رياحا نشطة وسحبا رعدية، فى الوقت الذى ترتفع فيه درجة الحرارة بصورة كبيرة فى دولة الكويت.