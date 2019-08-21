باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ 12.. ترامب يؤجل زيارته للدنمارك بعد رفض شرائه جزيرة جرينلاند.. الحرس الثورى يستأجر الناقلة أدريان داريا.. و50 عاما على ذكرى حرق المسجد الأقصى

شهد الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار المهمة على الساحة العالمية والعربية، أبرزها إلغاء ترامب زيارته للدنمارك التى كانت مقررة أوائل سبتمبر، بعد أن رفضت رئيسة وزراء الدنمارك فكرته لشراء جزيرة جرينلاند، ورد القصر الملكى على تأجيل الزيارة، وإعلان إيران أن الحرس الثورى استأجر الناقلة أدريان داريا التى أُفرج عنها بعد احتجازها فى جبل طارق، وحملة مداهمات واسعة فى برلين لمكافحة الاتجار بالبشر، وفى الشأن العربى، ومرور 50 عاما على ذكرى حرق المسجد الأقصى على يد متطرف استرالى، وإحباط المخابرات السودانية لعملية تهريب كميات كبيرة من وقود الطائرات.. وفى هذا التقرير نستعرض أهم عناوين الأخبار.
ترامب يلغى زيارة للدنمارك بعد رفض كوبنهاجن بيع جزيرة جرينلاند
ترامب
القصر الملكى الدنماركى: قرار ترامب بتأجيل الزيارة كان "مفاجأة"
رويترز: الحرس الثورى يستأجر الناقلة أدريان داريا
ناقلة النفط أدريان
إقالة مدير إدارة السجون الأمريكية بعد انتحار إيبستين
جيفرى إيبستين
المبعوث الأمريكى بيجون يرفض منصب سفير لدى روسيا للتركيز على كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وترامب
رويترز: تعطل إحدى ناقلات النفط الإيرانية فى البحر الأحمر
ناقلة نفط
صور.. اجتماع بين وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية
اجنماع وزراء خارجية الصين واليابان وكوريا الجنوبية
صور.. السلطات الإيطالية تحتجز سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمنظمة إسبانية
سفينة أوبن أرمز
الخارجية الامريكية توافق على صفقة بيع طائرات أف-16 لتايوان بقيمة 8 مليارات دولار
بومبيو
حملة مداهمات واسعة فى برلين لمكافحة الإتجار بالبشر
الشرطة الألمانية
الولايات المتحدة تدرس تصنيع صواريخ حظرها الاتفاق مع روسيا
صاروخ
50 عاما على ذكرى حرق المسجد الأقصى على يد متطرف استرالى
حريق المسجد الأقصى
جهاز المخابرات السودانى يحبط تهريب وقود طائرات
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن المخابرات العامة في محلية الخرطوم "أنه تم ضبط شاحنتين تحملان 247 برميلا من وقود الطائرات (جيت a)، في شارع المطار، تمهيداً لتهريبها إلى أحد مصانع الدهانات".
الجيش السودانى
إلقاء القبض على أشخاص اعتدوا على أمين عام المحكمة الدستورية الفلسطينية
الشرطة الفلسطينية ـ صورة أرشيفية
مستوطنون يقتحمون المنطقة الأثرية شمال نابلس وسط حراسة الاحتلال
قوات الاحتلال
الطقس فى الخليج.. سحب رعدية ورياح نشطة بالسعودية وحرارة مرتفعة بالكويت
مقالات صحف الخليج.. بكر عويضة يسلط الضوء على الوضع فى بريطانيا.. نبيل سالم يناقش عقدة الانتخابات الإسرائيلية.. الشريف خالد بن هزاع بن زيد: تأثير المواقف السعودية فى تغير الاتجاهات الشرق أوسطية
تناولت مقالات صحق الخليج، العديد من القضايا الهامة أبرزها مرور بريطانيا بنوع من الحيرة والضياع الانجرار إلى مستنقع يحمل اسم "بريكست".
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