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المتهمون بسرقة الأكشاك: "بنعمل نفسنا مباحث ونقولهم عليكم مخالفات"

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 02:32 م
المتهمون بسرقة الأكشاك: "بنعمل نفسنا مباحث ونقولهم عليكم مخالفات" كشك-أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بحبس 3 عاملين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة تكوين تشكيلا عصابيا فى سرقة أصحاب الأكشاك عن طريق انتحال صفة رجال شرطة.

 

واعترف المتهمون فى التحقيقات، بارتكابهم للواقعة وأنهم أوهموا أصحاب الأكشاك بعملهمم فى شرطة مباحث التموين، وأدعوا عليهم بوجود مخالفات فى الأكشاك، واستولوا على كراتين سجائر وبيعها لأحد التجار.

 

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا مفاده قيام كل من "علي. ح"، 23 عامل بكشك، و"إسلام. ي"، 22 سنة، عامل بكشك بأنه حال تواجدهما بمحل عملهما فوجئا بعدد 3 أشخاص " أدليا بأوصافهم التقريبية"، أدعوا بأنهم رجال شرطة بإدارة مباحث التموين وتحصلوا منهما على مبلغ مالى 9000 جنيه، و2 كرتونة سجائر، وكمية من كروت الشحن المستولى عليها من المجنى عليه الأول، ومبلغ مالى 4000 جنيه، و4 كراتين سجائر ( المستولى عليهم من المجنى عليه الثانى، مقابل عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفات بالأكشاك محل عملهما.    

                   

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحال الواقعتين، وتم التوصل إلى تحديد مرتكبيهما، وتبين أنهم كل من "محمد . ج . م" 24 سنة عاطل، و"احمد . م . ع" 22 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و" محمد . ر . أ" 25 سنة عاطل ومقيم ـ دائرة قسم شرطة السلام أول.

 

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، بأماكن تردد المتهمون، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، أثناء استقلالهم السيارة رقم ب وع 579 ماركة تويوتا كرولا قيادة المتهم الثانى " مستأجرة "والمستخدمة فى ارتكاب الواقعتين.

 

وبمواجهتهم بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليهما اعترفوا بارتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأكشاك والمتاجر بأسلوب " انتحال صفة رجال شرطة "، وتم بإرشادهم ضبط 5 كراتين سجائر من متحصلات الواقعتين لدى عميلهم سيئ النية "شعبان . م"، 37 سنة، تاجر سجائر وأقروا بتصرفهم فى باقى المسروقات بالبيع لدى أشخاص " لا يمكنهم الإرشاد عنهم " وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة،  وتولت النيابة العامة التحقيق .


مدينة نصر

عقوبة انتحال الصفة

قسم اول مدينة نصر

عقوبة السرقة

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