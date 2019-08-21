السيرة الذاتية لـ "تيدروس أدهانوم" مدير الصحة العالمية قبل زيارته للرئيس

كتب وليد عبد السلام

يزور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية مصر لأول مرة هذه الأيام بعد تحولات الإصلاح الصحى الكبير الذى شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة وفى ظل المبادرات الصحية الكبرى التى أطلقها الرئيس السيسى لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير المعدية التى تقلل من حجم الإصابات المرضية بين المواطنين المصريين.

"اليوم السابع" يستعرض فى السطور التالية، السيرة الذاتية لتيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية المقرر له زيارة الرئيس السيسى وتفقد عدد من المنشأت الصحية المصرية فى حضور قيادات وزارة الصحة .

انتخبت الدول الأعضاء فى المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم مديراً عاماً للمنظمة لمدة خمس سنوات أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية السبعين فى مايو 2017.

والدكتور تيدروس هو أول مدير عام للمنظمة تنتخبه جمعية الصحة العالمية من بين عدة مرشحين، وهو أول شخص من الإقليم الأفريقى التابع للمنظمة يشغل منصب مدير الشؤون التقنية والإدارية فى المنظمة.

وبعد أن تقلّد الدكتور تيدروس منصبه فى الأول من يوليو 2017، بيّن بإيجاز أولويات المنظمة الخمس الرئيسية التالية: التغطية الصحية الشاملة؛ والطوارئ الصحية؛ وصحة المرأة والطفل والمراهق؛ والآثار الصحية للمناخ والتغير البيئى؛ وتحوّل المنظمة.

وشغل الدكتور تيدروس قبل انتخابه مديراً عاماً للمنظمة منصب وزير خارجية إثيوبيا فى الفترة الواقعة بين عامى 2012 و2016 وتولى فى إطار أدائه لهذا الدور قيادة الجهود الرامية إلى التفاوض على خطة عمل أديس أبابا التى التزم فيها 193 بلداً بتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما شغل الدكتور تيدروس منصب وزير الصحة بإثيوبيا في الفترة الواقعة بين عامى 2005 و2012، وقاد فى ذلك الوقت جهوداً شاملة لإصلاح النظام الصحي فى البلد ويرى الدكتور تيدروس أن جميع الطرق تؤدى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأفضت جهود التحوّل التى قادها الدكتور تيدروس بوصفه وزير الصحة في إثيوبيا إلى تحسين إتاحة خدمات الرعاية الصحية أمام الملايين من المواطنين وتمكّنت إثيوبيا بفضل قيادته من توظيف الاستثمارات فى البنية التحتية الصحية الحاسمة، ومن زيادة أعداد قواها العاملة الصحية، ومن وضع آليات مبتكرة بشأن تمويل قطاع الصحة.

أما خارج إثيوبيا، فقد أحدثت القيادة العالمية للدكتور تيدروس أثراً كبيراً فى مجال مكافحة الملاريا والأيدز والعدوى بفيروسه وتعزيز صحة الأم والطفل وقد انتُخِب الدكتور تيدروس رئيساً لمجلس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا فى عام 2009، وشغل قبل ذلك منصب رئيس مجلس شراكة دحر الملاريا، والرئيس المشارك لمجلس الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل.

والدكتور تيدروس من مواليد مدينة أسمرة بإريتريا، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه فى الفلسفة فى مجال صحة المجتمع من جامعة نوتنغهام، وعلى شهادة الماجستير فى علوم المناعة من الأمراض المعدية من جامعة لندن.

ويُعترف عالمياً بالدكتور تيدروس على أنه باحث متخصّص فى مجال الصحة ودبلوماسى يتمتّع بخبرة شخصية مباشرة فيما يخص البحوث والعمليات والقيادة في ميدان الاستجابة للأوبئة أثناء الطوارئ.

وقد نشر الدكتور تيدروس طوال حياته المهنية العديد من المقالات في المجلات العلمية البارزة وحصل على جوائز وشهادات اعتراف بأعماله من جميع أنحاء العالم. كما حصل في عام 2016 على وسام يحمل زخرفة مُطرّزة بالعلم الصربى، ومُنِح فى عام 2011 جائزة جيمى وروزالين كارتر للشؤون الإنسانية تقديراً لإسهاماته فى مجال الصحة العمومية.