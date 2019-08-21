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الخارجية الاميركية توافق على صفقة بيع طائرات أف-16 لتايوان بقيمة 8 مليارات دولار

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 10:35 ص
الخارجية الاميركية توافق على صفقة بيع طائرات أف-16 لتايوان بقيمة 8 مليارات دولار مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية
محمد عبد المجيد

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وافقت وزارة الخارجية الأميركية، على صفقة بيع طائرات من طراز "أف-16" إلى تايوان بقيمة 8 مليارات دولار.
 
و بحسب موقع "الحرة"، قالت الوزارة فى بيان، "تمت الموافقة على ببيع المعدات العسكرية إلى دول أجنبية، من ضمنها مقاتلات أف-16 سى/دى 70، والمعدات والبرامج ذات الصلة بقيمة تقدر بـ 8 مليارات دولار".
 
وكانت الإدارة الأميركية، قد أرسلت وثائق حول صفقة مع تايوان إلى الكونغرس من أجل "المراجعة والموافقة"، وبموجب الصفقة، ستحصل تايوان على أحدث نسخة من المقاتلة التى صنعتها شركة لوكهيد مارتن ، وهى F-16C / D Block 70.
 
و قال مايك بومبيو وزير الخارجية، فى بيان إن الرئيس دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للصفقة بعد إخطار الكونغرس الأسبوع الماضى، مؤكدا إن الطائرات لا تتعارض مع الترتيبات والعلاقة التاريخية بين الولايات المتحدة والصين، فى إشارة منه لمعارضة الصين للصفقة.
 
وتابع بوميو، "تصرفاتنا تتفق مع سياسة الولايات المتحدة السابقة، نحن ببساطة نتابع الالتزامات التى تعهدنا بها لجميع الأطراف".
 

الخارجيه الامريكيه

امريكا

مايك بومبيو

دونالد ترامب

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