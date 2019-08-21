الانتهاء من الأدلة الاسترشادية لتقديم خدمات الصحة النفسية بالوحدات

كتب وليد عبد السلام

كشفت الدكتورة منن عبد المقصود، رئيس أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إصدار التقرير النهائى لمشروع سد فجوة خدمات الصحة النفسية بوحدات الرعاية الأولية "المرحلة الأولى من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019"، مع منظمة الصحة العالمية وبمشاركة قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان.

وقالت منن عبد المقصود :" كان من الصعب إنجاز هذا العمل على المستوى الاستراتيجي والتنفيذى إلا من خلال الجهد الفعال والمستمر للناس التى ساهمت بالمشاركة فى زرع مفهوم جديد عن إمكانية الدمج وتنفيذه بمصر.

وتابعت:" المشروع يهدف إلى توفير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى وحدات الرعاية الأساسية، موضحة أن مجموعة كبيرة من الخبراء والأطباء ساهموا بمراجعة معايير الخدمات التى سيتم توفيرها فى قطاع الرعاية الأساسية وتدريب المدربين على الدليل الإسترشادى الجديد للخدمات الصحية.

يشار إلى أنه تم تنفيذ التدريب الميدانى بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط).