الانتهاء من الأدلة الاسترشادية لتقديم خدمات الصحة النفسية بالوحدات

وقالت منن عبد المقصود :" كان من الصعب إنجاز هذا العمل على المستوى الاستراتيجي والتنفيذى إلا من خلال الجهد الفعال والمستمر للناس التى ساهمت بالمشاركة فى زرع مفهوم جديد عن إمكانية الدمج وتنفيذه بمصر.
وتابعت:" المشروع يهدف إلى توفير خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان فى وحدات الرعاية الأساسية، موضحة أن مجموعة كبيرة من الخبراء والأطباء ساهموا بمراجعة معايير الخدمات التى سيتم توفيرها فى قطاع الرعاية الأساسية وتدريب المدربين على الدليل الإسترشادى الجديد للخدمات الصحية.
يشار إلى أنه تم تنفيذ التدريب الميدانى بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط).
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