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الأوقاف: توزيع 75 طن لحوم الأضاحى فى 21 محافظة ضمن 104 مليون جنيه تبرعات

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 09:09 م
الأوقاف: توزيع 75 طن لحوم الأضاحى فى 21 محافظة ضمن 104 مليون جنيه تبرعات وزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت

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أكدت وزارة الاوقاف، أنها سوف تبدأ يوم السبت المقبل وللأسبوع الثانى على التوالى فى تنفيذ خطتها فى توزيع لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجًا بإجمالى 75 طنا، وذلك بمحافظات: الدقهلية – كفر الشيخ – الإسماعيلية- بور سعيد – الشرقية – المنوفية – قنا – السويس – البحر الأحمر – دمياط – مرسى مطروح – الإسكندرية – أسوان – الأقصر – الوادي الجديد – شمال سيناء – جنوب سيناء – القليوبية – البحيرة- القاهرة – الفيوم، وذلك ليصل إجمالى ما يتم توزيعه حتى نهاية الأسبوع الثانى 150 طنًا.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة، أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع.

وأضافت وزارة الاوقاف، أنها جمعت 104 مليون جنيه، لشراء 1100 طن لحوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بواقع 10 أطنان يوميا.

 


لحوم الاضاحى

الاسر الاولى بالرعاية

اضاحى العيد

صكوك الأضاحى

وزارة الأوقاف

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