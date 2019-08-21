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اعتقال والدى رضيع إسبانى عمره شهرين بتهمة ممارسة العنف ضده

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 12:25 م
اعتقال والدى رضيع إسبانى عمره شهرين بتهمة ممارسة العنف ضده الشرطة الاسبانية
كتبت فاطمة شوقى

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فى حادث أثار جدلا كبيرا فى إسبانيا، قالت صحيفة "البوبليكو" الإسبانية إن طفلا رضيعا يبلغ شهرين من عمره دخل مستشفى بمدينة لوجو الإسبانية فى حالة خطيرة بسبب تعرضه لسوء المعاملة والعنف من قبل والديه، حيث ظهرت العديد من الإصابات على أجزاء مختلفة من جسده.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء  بجرد رؤيتهم الإصابات الموجودة على جسد الرضيع، اكتشفوا أنها نتيجة لسوء المعاملة، وتم إبلاغ الشرطة التى شكت فى الوالدين فى المقام الأول، وطلبت فى البداية الوصول إلى العائلة التى يعيش فيها الطفل.

 

بمجرد الوصول إلى هناك، تم التأكد من ذلك، بسبب الرائحة الكريهة، لدرجة أن الشرطة قامت بطلب مشغلى التنظيف لإزالة جميع النفايات المتراكمة، تولت الخدمات الاجتماعية الوصاية على الطفل.

 

 


اسبانيا

العنف

طفل

سوء المعاملة

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