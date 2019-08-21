استمرار حبس ربة منزل لاتهامها بقتل حماها فى المقطم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل حماها داخل شقته فى منطقة المقطم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على موظف على المعاش مقتولا داخل شقة فى مساكن اسبيكو منطقة الزلزال بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بالفحص تبين أن الجثة لموظف بالمعاش، 66 سنة، فى وضع الجلوس بأرضية الصالة يرتدى ملابسه كاملة وبه جرح طعنى بالصدر وتبين سلامة جميع منافذ الشقة، ووجود آثار دماء أمام كنبة بالصالة وعثر بجواره على سكين ملوثة بالدماء.

وبسؤال زوجة نجله المتهمة، أقرت بأن المجنى عليه يقيم معها فى الشقة، مضيفة بأنها حال عودتها للشقة عثرت على المجنى عليه غارقا فى دمائه ومفارقا للحياة، ونفت علمها بملابسات الحادث، وتبين أنها وراء ارتكاب الواقعة.