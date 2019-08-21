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استطلاع: غالبية البريطانيين يؤيدون تنظيم استفتاء على أى اتفاق للخروج

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 01:22 م
استطلاع: غالبية البريطانيين يؤيدون تنظيم استفتاء على أى اتفاق للخروج بريكست - صورة أرشيفية
(رويترز)

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أظهر استطلاع للرأى اليوم الأربعاء، أن أكثر من نصف البريطانيين يدعمون تنظيم استفتاء على أى اتفاق نهائى بخصوص الخروج من الاتحاد الأوروبى المقرر بعد قرابة شهرين فقط.

وأفاد الاستطلاع الذى أجرته مؤسسة كانتار بأن 52% فى المجمل ممن شاركوا في الاستطلاع أيدوا إجراء تصويت عام على الاتفاق بينما عارض 29 % مثل هذه الخطوة وقال 19 % إنهم لا يعلمون ما هو الأفضل.

وأظهر المسح أيضا تمتع حزب المحافظين الحاكم بشعبية تزيد بفارق كبير على حزب العمال المعارض، إذ حصل حزب رئيس الوزراء بوريس جونسون على تأييد نسبته 42 % مقابل 28 %لحزب المعارضة الرئيسي.

 


الاتحاد الاوروبى

بريطانيا

بوريس جونسون

استطلاع

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