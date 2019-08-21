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استطلاع بلجيكى: اللجوء لممارسة الدعارة فى البلاد لجنى الكثير من الأموال

الأربعاء، 21 أغسطس 2019 04:09 م
استطلاع بلجيكى: اللجوء لممارسة الدعارة فى البلاد لجنى الكثير من الأموال فتاة ليل - أرشيفية
كتب: أحمد علوى

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وفقًا لاستطلاع الرأى الذى أجرته جمعيتان غير ربحيتان فى بلجيكا، واللتان تشرفان على المشتغلين بالدعارة فى بلجيكا Utsopi وEspace P، أنه فى العاصمة بروكسل، يحاول عدد متزايد من الأشخاص فى اقتناص الفرصة بمجال الدعارة لكسب المزيد من الأموال من أجل تغطية نفقاتهم.

 

وأشار الاستطلاع ذاته إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص من الذين لديهم وظيفة بالفعل، لكنهم يرغبون فى الحصول على بعض المكاسب الإضافية عن طريق عملين منفصلين، وأن عددهم فى زيادة بشكل مستمر.

 

ووفقاً للإذاعة المحلية Radio 2 الفلمنكية، قالت مارى من منظمة Utsopi، "معظم العاملات فى الدعارة من الوالدين أو العزاب الذين يجدون صعوبة فى تغطية نفقاتهم، ويقومون باستقبال العملاء عدة مرات فى الشهر".

 

من جانبها، أكدت Espace P الارتفاع الملحوظ فى عدد هؤلاء الأشخاص، إلا أنها قالت إنه من الصعب إعطاء رقم محدد، وأضافت لا توجد أرقام رسمية لأن الدعارة لا تزال غير قانونية.

 

وحسب تقديرات الشرطة الفيدرالية، يوجد ما يقدر بحوالى 26 ألف من المشتغلين بالجنس فى كل أنحاء بلجيكا.


بلجيكا

الدعارة فى بلجيكا

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الدعارة

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