إقالة مدير إدارة السجون الأميركية بعد انتحار إيبستين

محمد عبد المجيد

أعلن وزير العدل الأميركى وليام بار، إقالة مدير إدارة السجون الفدرالية على خلفية انتحار رجل الأعمال الملياردير جيفرى إيبستين فى سجنه فى نيويورك، حيث كان موقوفا بانتظار محاكمته بتهم الاعتداء جنسيا على قاصرات.

وقال بار فى بيان، إنّه أقال هيو هورويتز من منصبه فى إدارة السجون، وعيّن مكانه كاثلين هوك سويير التى سبق لها وأن شغلت المنصب.

وشغل هورويتز، منصب الإدارة بالوكالة منذ أن قدّم المدير السابق استقالته قبل 15 شهرا.

أما هوك سويير، فقد سبق لها وأن كانت بين العامين 1992 و2003 مديرة لإدارة السجون، علماً بأنّ الوزير بار نفسه الذى كان فى العام 1992 وزيرا للعدل، هو الذى عيّنها فى هذا المنصب آنذاك.

وأتت إقالة هورويتز من منصبه، بعد تسعة أيام من العثور على إيبستين 66 عاما، جثة هامدة فى زنزانته فى سجن يخضع لحراسة مشدّدة فى مانهاتن بنيويورك.

وخلص الطب الشرعى إلى أنّ الملياردير انتحر شنقا، علما بأنّه عثر عليه فى 23 يوليو جريحا بعد محاولة انتحار أولى فشلت قبل أن ترفع إدارة السجن عنه إجراءات المراقبة المعزّزة لتجنب الانتحار فى 29 يوليو.

وأوقف إيبستين، فى السادس من يوليو فى نيويورك، وكان مقررا أن تبدأ محاكمته فى يونيو 2020 بتهم تشكيل شبكة تتألف من عشرات الشابات، بينهن عدد من طالبات المدارس القاصرات، اللواتى أقام معهن علاقات جنسية فى منازله العديدة فى مانهاتن وفلوريدا.